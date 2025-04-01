Столб пламени выше многоэтажек. Видео взрыва на газопроводе в Малайзии
В Малайзии произошел взрыв на газопроводе недалеко от столицы Куала-Лумпур, пострадали 33 человека, передает Reuters.
«Причиной пожара стала утечка на газопроводе Petronas», — сообщил директор пожарно-спасательного департамента штата Селангор Ван Разали Ван Исмаил, передает Sinar Harian.
Власти эвакуировали жителей района, где произошел взрыв.
В Petronas сообщили, что изолировали участок трубопровода, на котором произошла утечка.
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