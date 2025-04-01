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Политика ,  
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Посольство Бразилии опровергло требование к россиянкам не рожать в стране

От россиянок не требуют заявления об отсутствии планов родить в Бразилии при подаче документов на аналог ИНН (CPF). Об этом заявили в посольстве страны в Москве, передает ТАСС.

«Был только один такой случай, который произошел в результате недопонимания. Оно возникло в консульском отделе при обслуживании гражданки РФ. Консульский отдел не требует такого заявления», — пояснили в пресс-службе дипмиссии.

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Фото:Getty Images

О том, что россиянок просят подписать заявление, что они не будут рожать в Бразилии, 30 марта сообщил со ссылкой на туристов из России телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам туристов, раньше при получении CPF (обязателен для въезда в страну) таких данных не требовалось, почему они стали нужны сейчас, путешественникам не объяснили.

Как рассказали собеседники телеграм-канала, в бланке заявления на бразильский CPF появилась строчка «будучи беременной, я не имею намерения рожать в Бразилии». Такой вариант анкеты выдают беременным женщинам, однако подписывать его не обязательно, отметили туристы.

Ребенок, рожденный на территории Бразилии, автоматически получает право на паспорт страны. Статус его родителей на момент родов не имеет значения.

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Теги
Бразилия туристы посольство беременные россияне
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