Бывшая «дочка» Unilever сменила название на «Арнест ЮниРусь»
Компания «Юнилевер Русь», которая раньше принадлежала транснациональному производителю косметической продукции и бытовой химии Unilever, сменила название на «Арнест ЮниРусь» и обновила логотип. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новое название отражает изменения, произошедшие в 2024 году, подчеркнули в «Арнест ЮниРусь».
«Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с нашими потребителями и партнерами, продолжая следовать нашим ценностям», — сообщила генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова. В компании продолжат выпуск высококачественной продукции и внедрение инноваций.
В 2024 году все активы Unilever в России и Беларуси продали АО «Группа Арнест». Условия сделки не разглашаются. Unilever, штаб-квартира которой находится в Лондоне, работала в России с 1991 года.
Бывшая «Юнилевер Русь» выпускает косметику под брендами «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», мороженое «Магнат», «Золотой стандарт», «Экzo» и многие другие популярные товары.
Производственные площадки компании расположены в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и Омске.
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