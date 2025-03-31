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Бизнес ,  
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Бывшая «дочка» Unilever сменила название на «Арнест ЮниРусь»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Компания «Юнилевер Русь», которая раньше принадлежала транснациональному производителю косметической продукции и бытовой химии Unilever, сменила название на «Арнест ЮниРусь» и обновила логотип. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новое название отражает изменения, произошедшие в 2024 году, подчеркнули в «Арнест ЮниРусь».

«Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с нашими потребителями и партнерами, продолжая следовать нашим ценностям», — сообщила генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова. В компании продолжат выпуск высококачественной продукции и внедрение инноваций.

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Фото:Andrea Fasani / EPA / TACC

В 2024 году все активы Unilever в России и Беларуси продали АО «Группа Арнест». Условия сделки не разглашаются. Unilever, штаб-квартира которой находится в Лондоне, работала в России с 1991 года.

Бывшая «Юнилевер Русь» выпускает косметику под брендами «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», мороженое «Магнат», «Золотой стандарт», «Экzo» и многие другие популярные товары.

Производственные площадки компании расположены в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и Омске.

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