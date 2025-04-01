Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. Видео
Российские военные начали использовать для подрыва целей во время военной операции на Украине роботы «Крот». Их использование показало Минобороны на видео.
На кадрах видно, как робот подъезжает к блиндажу, заезжает внутрь и взрывает его изнутри. В ведомстве сообщили, что на кадрах — взрыв опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.
Для роботов-камикадзе используются противотанковые мины ТМ-62. Робот может нести на себе до шести таких мин.
У дрона «Крот» гусеничная подвеска, он можете перенести до 30 кг полезной массы. В Сети также появлялись фотографии, как на этот робот устанавливали пулемет Калашникова и ПТРК. Управляется дрон при помощи дистанционного управления: для контроля его работы применяются джойстик и специальный шлем, обеспечивающий вид от первого лица (FPV).
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов