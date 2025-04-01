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Военная операция на Украине ,  
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Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. Видео

Минобороны показало кадры подрыва целей роботом «Крот» с противотанковой миной
Сюжет
Военная операция на Украине

Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. Видео
Video

Российские военные начали использовать для подрыва целей во время военной операции на Украине роботы «Крот». Их использование показало Минобороны на видео.

На кадрах видно, как робот подъезжает к блиндажу, заезжает внутрь и взрывает его изнутри. В ведомстве сообщили, что на кадрах — взрыв опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Для роботов-камикадзе используются противотанковые мины ТМ-62. Робот может нести на себе до шести таких мин.

У дрона «Крот» гусеничная подвеска, он можете перенести до 30 кг полезной массы. В Сети также появлялись фотографии, как на этот робот устанавливали пулемет Калашникова и ПТРК. Управляется дрон при помощи дистанционного управления: для контроля его работы применяются джойстик и специальный шлем, обеспечивающий вид от первого лица (FPV).

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