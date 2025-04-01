Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. Видео

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Российские военные начали использовать для подрыва целей во время военной операции на Украине роботы «Крот». Их использование показало Минобороны на видео.

На кадрах видно, как робот подъезжает к блиндажу, заезжает внутрь и взрывает его изнутри. В ведомстве сообщили, что на кадрах — взрыв опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Для роботов-камикадзе используются противотанковые мины ТМ-62. Робот может нести на себе до шести таких мин.

У дрона «Крот» гусеничная подвеска, он можете перенести до 30 кг полезной массы. В Сети также появлялись фотографии, как на этот робот устанавливали пулемет Калашникова и ПТРК. Управляется дрон при помощи дистанционного управления: для контроля его работы применяются джойстик и специальный шлем, обеспечивающий вид от первого лица (FPV).