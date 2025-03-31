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Технологии и медиа ,  
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Эксперты исключили пользу от «устойчивой к радиации Чернобыля» лягушки

Ученый Уваров исключил эволюцию лягушек в зоне отчуждения Чернобыля
Фото: Paulo Brandao / Wikipedia
Фото: Paulo Brandao / Wikipedia

Чернобыльские лягушки (квакши) не обладают невосприимчивостью к радиации, сообщили опрошенные РБК специалисты.

«Никакой особенной устойчивости или неуязвимости к радиации у этих лягушек нет. Уверяю, что если этих лягушек поместить в действующий реактор, то с ними произойдет то же самое, что и с обычными лягушками», — заявил директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров. По его словам, «устойчивость к радиации (радиорезистентность) наблюдается у многих живых организмов, в основном простейших (бактерии, черви и т.д.)». Но для эволюции, развития такого качества животным, в частности млекопитающим, «потребуется решить вопрос восстановления поражаемых ионизирующим излучением клеток тела», добавил он. «Это задача не для атомщиков, а для медиков и генетиков», — сказал он.

Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский отметил, что не на все живые существа действуют одинаково повышенные уровни внешнего и внутреннего облучения.

Он добавил, что «это не означает, что радиация безопасна... что открыли какой-то способ снижать воздействие ионизирующего излучения на высшие организмы».

«Не будет какой-то волшебной пилюли, сделанной из этих вот лягушек, которые почему-то меньше реагируют на радиацию», — резюмировал Ожаровский.

Ученые обнаружили у чернобыльских лягушек устойчивость к радиации
Технологии и медиа
Фото:Pavlo Gonchar / Zuma / Global Look Press

В ноябре 2024 года международная группа ученых опубликовала исследование и пришла к выводу, что «уровни чернобыльской радиации недостаточно высоки, чтобы вызвать у древесных лягушек хронические повреждения».

Авторы публикации не зафиксировали никакого влияния текущего ионизирующего излучения на возраст лягушек, а также на их маркер старения, длину теломер (концевых участков хромосом) и гормон стресса кортикостерон.

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Теги
радиация Чернобыль ученые Исследование
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Эксперты исключили пользу от «устойчивой к радиации Чернобыля» лягушки
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Ученые обнаружили у чернобыльских лягушек устойчивость к радиации
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