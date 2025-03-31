Телефон пропавшей оппозиционерки Мельниковой отследили в Белоруссии
Мобильный телефон спикера Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Анжелики Мельниковой, которая была в Польше и почти неделю не выходит на связь, находится в Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший белорусский дипломат, соратник экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Павел Латушко.
«Мобильный телефон Анжелики Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Это установлено нами техническим способом», — заявил Латушко.
Политик ранее сообщил, что связь с Мельниковой, которая вела свою деятельность на территории Польши, и ее дочерями пропала 25 марта. Латушко обратился в правоохранительные органы Польши, которые пока не могут установить местонахождение Мельниковой.
Латушко назвал белорусскую оппозиционерку «приоритетной целью» спецслужб Белоруссии и России.
Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски заявил, что, согласно данным польских спецслужб, Мельникова на протяжении нескольких недель находится за пределами Польши. Спецслужбы продолжают поиск оппозиционерки.
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