Телефон пропавшей оппозиционерки Мельниковой отследили в Белоруссии

Анжелика Мельникова (в центре) (Фото: latushka / Telegram)

Мобильный телефон спикера Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Анжелики Мельниковой, которая была в Польше и почти неделю не выходит на связь, находится в Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший белорусский дипломат, соратник экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Павел Латушко.

«Мобильный телефон Анжелики Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Это установлено нами техническим способом», — заявил Латушко.

Политик ранее сообщил, что связь с Мельниковой, которая вела свою деятельность на территории Польши, и ее дочерями пропала 25 марта. Латушко обратился в правоохранительные органы Польши, которые пока не могут установить местонахождение Мельниковой.

Латушко назвал белорусскую оппозиционерку «приоритетной целью» спецслужб Белоруссии и России.

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски заявил, что, согласно данным польских спецслужб, Мельникова на протяжении нескольких недель находится за пределами Польши. Спецслужбы продолжают поиск оппозиционерки.