 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Телефон пропавшей оппозиционерки Мельниковой отследили в Белоруссии

Анжелика Мельникова (в центре)
Анжелика Мельникова (в центре) (Фото: latushka / Telegram)

Мобильный телефон спикера Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Анжелики Мельниковой, которая была в Польше и почти неделю не выходит на связь, находится в Белоруссии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший белорусский дипломат, соратник экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Павел Латушко.

«Мобильный телефон Анжелики Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Это установлено нами техническим способом», — заявил Латушко.

Политик ранее сообщил, что связь с Мельниковой, которая вела свою деятельность на территории Польши, и ее дочерями пропала 25 марта. Латушко обратился в правоохранительные органы Польши, которые пока не могут установить местонахождение Мельниковой.

Белорусская оппозиционерка Колесникова встретилась с отцом
Политика
Мария Колесникова&nbsp;во время вынесения приговора в здании суда Минского района, 2021 год

Латушко назвал белорусскую оппозиционерку «приоритетной целью» спецслужб Белоруссии и России.

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски заявил, что, согласно данным польских спецслужб, Мельникова на протяжении нескольких недель находится за пределами Польши. Спецслужбы продолжают поиск оппозиционерки.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Белоруссия оппозиция Польша
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что половина мира мечтает о диктатуре по-белорусски
Политика
Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко
Политика
Зурабишвили заявила, что не хочет становиться новой Тихановской
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 18:12
Обвиняемой во взятке экс-замминистру ЖКХ Белгородской области дали 8 летОбщество, 18:15
ЦБ поднял курс доллара выше ₽85, курс евро — выше ₽92Инвестиции, 18:14
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛСпорт, 18:08
Минприроды предложило горячую линию для звонков о нападениях собакПолитика, 18:03
Глава BlackRock увидел в биткоине риски для доллара США. Какие это рискиКрипто, 18:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 17:59
Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с ТрампомПолитика, 17:55
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Ресурсы и не только: как расширить российский экспорт в ИндиюОтрасли, 17:52
Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADAСпорт, 17:51
Минобороны предупредило об электронных повестках в весенний призывОбщество, 17:49
Определены лучшие представители малого бизнеса страныОтрасли, 17:43
Украинские облигации упали до минимума за 4 месяца на заявлениях ТрампаИнвестиции, 17:39
Минобороны напомнило о юридической силе бумажных повестокОбщество, 17:30
Власти Японии уточнили количество жертв ожидаемого «мегаземлетрясения»Общество, 17:28