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Сотрудники санитарной авиации Москвы спасли в 2024 году более 300 человек

Ракова: санитарная авиация Москвы провела 319 медицинских эвакуаций за год
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В 2024 году авиамедицинские бригады московского Центра медицины катастроф совместно с пилотами Московского авиационного центра эвакуировали 319 пациентов, среди которых 43 ребенка, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подобных показателей удалось достичь благодаря слаженной работе бригад санитарной авиации, а также современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы. «Московские санитарные вертолеты оснащены по последнему слову техники, — подчеркнула заммэра. — Более того, у них есть уникальная особенность — диэлектрический пол, позволяющий проводить дефибрилляцию прямо во время полета. Среди всех регионов, где применяется санитарная авиация, эта возможность реализована только в столице».

Санитарные вертолеты имеют на борту аппарат искусственной вентиляции легких, многофункциональные мониторы, портативные УЗИ-аппараты, автоматические системы для сердечно-легочной реанимации, специализированные кювезы для новорожденных и другое необходимое оборудование. По словам Раковой, чаще всего они вылетают на места ДТП, аварий, пожаров и других происшествий, где требуется как можно быстрее доставить пострадавших в медицинское учреждение. Особенно востребована авиамедицина в случаях, когда требуется срочная госпитализация пациентов из отдаленных районов или при сложной транспортной доступности.

Среднее время прибытия бригады санавиации к месту вызова составляет всего 10–15 минут, что критически важно для спасения жизни пострадавших. Для этого в распоряжении Московского авиационного центра находятся 29 специализированных посадочных площадок, включая семь полностью оборудованных, расположенных при городских больницах. При этом часть из них находится непосредственно на крышах медучреждений, что позволяет максимально быстро доставлять больного в реанимацию или операционную.

Кроме того, все специалисты авиамедицинских бригад проходят дополнительное обучение по специальной программе «Санитарно-авиационная эвакуация», которая включает изучение особенностей авиационной медицины, отработку техники безопасности при работе на борту, психологическую подготовку и тренировку действий в экстремальных ситуациях. Таким образом, все эти составляющие позволяют Московской санитарной авиации демонстрировать высокую эффективность в оказании экстренной медицинской помощи.

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спасатели вертолеты экстренная помощь Москва Анастасия Ракова
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