Эксперт предупредила о приостановке пенсии из-за отъезда
В ряде условий государство может приостановить выплату страховой пенсии, несмотря на то, что ее полное прекращение невозможно, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона «О страховых пенсиях». Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя», — напомнила она.
Вместе с тем, Иванова-Швец привела ряд условий, по которым Социальный фонд может приостановить выплаты. С ее слов, «на паузу» могут поставить выплаты лицам, уехавшим в страну, с которой у России заключен договор, обязующий выплачивать деньги то государств, на территории которого проживает пенсионер.
Государство также может также приостановить выплаты пенсионерам:
- которые в течение шести месяцев не получают пенсию, доставляемую по адресу почтальоном;
- у которых истек срок действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства;
- если речь идет о выплатах по инвалидности, то в случае неявки инвалида на переосвидетельствование в учреждение Федеральной медико-социальной экспертизы;
Восстановить выплату пенсии можно, подтвердив право на получение пенсии в полном объеме и с учетом индексации. Вместе с тем, выплата пенсий по случаю потери кормильца совсем прекращается при достижении лицом 18 лет и при отсутствии документов, подтверждающих обучение на очной форме обучения по основным образовательных программам, заключила эксперт.
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