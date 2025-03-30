Как в мире проходит праздник Ураза-байрам

Появились кадры, как по всему миру проходит праздник Ураза-байрам

Тель-Авив, Израиль (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС) Площадь Скандербега в Тиране, Албания (Фото: Florion Goga / Reuters) Площадь Аль-Захра в Джубе, Южный Судан (Фото: Samir Bol / Reuters) Неаполь, Италия (Фото: Zuma / ТАСС) Стамбул, Турция (Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters) Москва, Россия (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Лондон, Великобритания (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images) Стадион Education City в Аль-Райяне, Катар (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters) Момбаса, Кения (Фото: Laban Walloga / Reuters) Багдад, Ирак (Фото: Ahmed Saad / Reuters) Бени, провинция Северное Киву, Демократическая Республика Конго (Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters) Джебалия, север сектора Газа (Фото: Mahmoud Issa / Reuters) Могадишо, Сомали (Фото: Feisal Omar / Reuters) Кабул, Афганистан (Фото: Samiullah Popal / EPA / ТАСС)

30 марта проходит один из главных праздников мусульман — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Он продлится три дня. Праздник приурочен к окончанию священного месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост и ряд других ограничений. Священный пост в 2025 году начался с заходом солнца 28 февраля, а закончился вечером накануне.

В Ураза-байрам мусульмане по всему миру совершают праздничные молитвы, устраивают обильные трапезы, посещают могилы усопших близких, обмениваются подарками и справляют торжество в кругу своих родственников.

В дни праздника мусульманам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо приготовления пищи.