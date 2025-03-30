Как в мире проходит праздник Ураза-байрам
30 марта проходит один из главных праздников мусульман — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Он продлится три дня. Праздник приурочен к окончанию священного месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост и ряд других ограничений. Священный пост в 2025 году начался с заходом солнца 28 февраля, а закончился вечером накануне.
В Ураза-байрам мусульмане по всему миру совершают праздничные молитвы, устраивают обильные трапезы, посещают могилы усопших близких, обмениваются подарками и справляют торжество в кругу своих родственников.
В дни праздника мусульманам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо приготовления пищи.
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