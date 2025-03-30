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Как в мире проходит праздник Ураза-байрам

Появились кадры, как по всему миру проходит праздник Ураза-байрам

Тель-Авив, Израиль
Площадь&nbsp;Скандербега в Тиране, Албания
Площадь Аль-Захра в Джубе, Южный Судан
Неаполь, Италия
Стамбул, Турция
Москва, Россия
Лондон, Великобритания
Стадион&nbsp;Education City в Аль-Райяне, Катар
Момбаса, Кения
Багдад, Ирак
Бени, провинция Северное Киву,&nbsp;Демократическая&nbsp;Республика&nbsp;Конго
Джебалия, север&nbsp;сектора Газа
Могадишо, Сомали
Кабул, Афганистан
Тель-Авив, Израиль
Площадь&nbsp;Скандербега в Тиране, Албания
Площадь Аль-Захра в Джубе, Южный Судан
Неаполь, Италия
Стамбул, Турция
Москва, Россия
Лондон, Великобритания
Стадион&nbsp;Education City в Аль-Райяне, Катар
Момбаса, Кения
Багдад, Ирак
Бени, провинция Северное Киву,&nbsp;Демократическая&nbsp;Республика&nbsp;Конго
Джебалия, север&nbsp;сектора Газа
Могадишо, Сомали
Кабул, Афганистан
Тель-Авив, Израиль
(Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)
Площадь Скандербега в Тиране, Албания
(Фото: Florion Goga / Reuters)
Площадь Аль-Захра в Джубе, Южный Судан
(Фото: Samir Bol / Reuters)
Неаполь, Италия
(Фото: Zuma / ТАСС)
Стамбул, Турция
(Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters)
Москва, Россия
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Лондон, Великобритания
(Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)
Стадион Education City в Аль-Райяне, Катар
(Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)
Момбаса, Кения
(Фото: Laban Walloga / Reuters)
Багдад, Ирак
(Фото: Ahmed Saad / Reuters)
Бени, провинция Северное Киву, Демократическая Республика Конго
(Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters)
Джебалия, север сектора Газа
(Фото: Mahmoud Issa / Reuters)
Могадишо, Сомали
(Фото: Feisal Omar / Reuters)
Кабул, Афганистан
(Фото: Samiullah Popal / EPA / ТАСС)

30 марта проходит один из главных праздников мусульман — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Он продлится три дня. Праздник приурочен к окончанию священного месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают пост и ряд других ограничений. Священный пост в 2025 году начался с заходом солнца 28 февраля, а закончился вечером накануне.

В Ураза-байрам мусульмане по всему миру совершают праздничные молитвы, устраивают обильные трапезы, посещают могилы усопших близких, обмениваются подарками и справляют торжество в кругу своих родственников.

В дни праздника мусульманам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо приготовления пищи.

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