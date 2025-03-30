Ураза-байрам в Москве. Видео

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Мусульмане 30 марта отмечают Ураза-байрам — праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан. Это один из двух главных праздников в исламе, он продлится три дня. В некоторых районах столицы для праздничной молитвы организовали специальные площадки.

В 2024 году Ураза-байрам отметили 10 апреля. Дата ежегодно меняется, так как ее определяют по лунному календарю.