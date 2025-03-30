Спасатели с 12 марта эвакуировали 676 жителей Суджи

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Из города Суджи в Курской области с 12 марта спасатели МЧС доставили в безопасные районы 676 мирных жителей, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона в августе 2024 года сотрудники МЧС и волонтеры помогли найти своих родственников 1,7 тыс. гражданам. В пунктах временного размещения (ПВР) также работают более 20 психологов.

Наступление на нескольких направлениях в Курской области российские военные начали 8 марта. О взятии под контроль Суджи Минобороны сообщило 13 марта. Город расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной.

За день до этого военное ведомство отчиталось об освобождении в регионе более 1,1 тыс. кв. км, что составляет 86% ранее занятой ВСУ территории.

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Ранее, 22 марта, врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что с 12 марта из 27 освобожденных населенных пунктов всего эвакуировали 571 человека, включая 16 детей. Как он тогда уточнил, 223 человека разместили в ПВР, еще 348 жителей забрали их близкие.