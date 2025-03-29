Ответственный за вакцины чиновник уволился после критики Кеннеди-младшего

Питер Маркс (Фото: Susan Walsh / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава центра, ответственного за вакцины в США, ушел в отставку по требованию Минздрава после критики министра Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Речь идет о руководителе Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) в составе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питере Марксе. Он был вызван в министерство здравоохранения и социальных служб вечером 28 марта. Там Марксу сообщили, что он может либо уйти сам, либо его уволят.

По данным издания, Маркс раскритиковал позицию министра здравоохранения Кеннеди-младшего в отношении вакцин, назвав ее угрозой для общественности.

Ранее Кеннеди-младший на слушаниях в сенате заявил, что не выступает против вакцинации населения, в чем его обвиняют. Он заверил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, и пообещал оставить неизменными стандарты их проверки.

Министр также отметил, что он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации, приведя в пример собственных детей.