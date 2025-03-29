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Политика ,  
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В Севастополе нашли снимавшие военные объекты камеры

Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Незаконно установленные видеокамеры, снимавшие военные объекты, были выявлены и демонтированы в Севастополе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По результатам были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что силовики проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе, а также в 12 садоводческих товариществах.

В ходе проверки у шести человек выявили нарушения в сфере миграционного законодательства, добавил Развожаев.

Губернатор пообещал, что по решению оперативного штаба подобные мероприятия будут продолжены в других районах города.

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Севастополь Михаил Развожаев камеры
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
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