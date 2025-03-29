В Москве мужчина попытался угнать автомобиль Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в Москве пресекли попытку угона служебного автомобиля, подозреваемый задержан, сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии по Москве.

«Попытка завладения патрульным автомобилем вневедомственной охраны была пресечена в непосредственной близости от места происшествия. Задержанный находился в неадекватном состоянии и пояснить свои действия не смог», — пояснили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что инцидент произошел на Велозаводской улице в Москве.

По его информации, 40-летний мужчина проник в салон автомобиля в тот момент, когда сотрудник Росгвардии отошел от машины. В этот момент мужчина попытался угнать автомобиль и похитить магнитолу, но впоследствии был задержан сотрудником ведомства.