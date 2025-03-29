В России дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолет
Дрон авиакомпании «Аврора — беспилотные авиационные системы» первым в России совершил полет между городами соседних регионов. Полет состоялся по всем правилам гражданской авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Речь идет о гражданском дроне, который используется в воздушном пространстве для различных целей.
По словам генерального директора авиакомпании Константина Сухоребрика, полет проходил по маршруту город Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Были соблюдены все нормы, которые соблюдают воздушные суда, совершая регулярные рейсы.
«Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял», — пояснил Сухоребрик.
«Аврора — беспилотные авиационные системы» занимается транспортировкой грузов и фотографированием больших площадей с использованием тяжелых дронов.
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