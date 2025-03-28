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В детских эндоцентрах Москвы за год провели 12 тыс. исследований

Ракова: более 12 тыс. детей прошли диагностику в эндоцентрах Москвы за год
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

За год в трех детских эндоскопических центрах Москвы, которые открылись на базе ведущих детских больниц города, диагностику прошли 12 тыс. юных москвичей. В подавляющем большинстве случаев это была гастроскопия, которую проводят за несколько часов в комфортных условиях. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отличительная особенность новых центров — скорость и безболезненность исследования. «Раньше для этого требовалась госпитализация, но теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются за несколько часов в течение одного приема, чтобы свести к минимуму любой дискомфорт для юного пациента», — подчеркнула Ракова.

Детские эндоцентры работают на базе Морозовской ДГКБ (район Замоскворечье), Филатовской детской больницы (Пресненский район) и ДГКБ имени З.А. Башляевой (район Северное Тушино). По словам вице-мэра Раковой, все центры оснащены современным оборудованием, а также интегрированы в цифровой контур московского здравоохранения. «Благодаря этому результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента, доступ к которой родители могут получить в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на сайте mos.ru», — добавила она.

Последнее обстоятельство также позволяет специалисту оперативно следить за состоянием пациента и формировать лечебный план. В целом процедура не занимает более двух часов, включая нахождение в палате пробуждения. При надобности — поскольку центры расположены при крупных больницах — ребенка могут направить в стационар для подготовки к дальнейшим обследованиям.

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детская больница Москва Анастасия Ракова
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