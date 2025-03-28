В детских эндоцентрах Москвы за год провели 12 тыс. исследований
За год в трех детских эндоскопических центрах Москвы, которые открылись на базе ведущих детских больниц города, диагностику прошли 12 тыс. юных москвичей. В подавляющем большинстве случаев это была гастроскопия, которую проводят за несколько часов в комфортных условиях. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отличительная особенность новых центров — скорость и безболезненность исследования. «Раньше для этого требовалась госпитализация, но теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются за несколько часов в течение одного приема, чтобы свести к минимуму любой дискомфорт для юного пациента», — подчеркнула Ракова.
Детские эндоцентры работают на базе Морозовской ДГКБ (район Замоскворечье), Филатовской детской больницы (Пресненский район) и ДГКБ имени З.А. Башляевой (район Северное Тушино). По словам вице-мэра Раковой, все центры оснащены современным оборудованием, а также интегрированы в цифровой контур московского здравоохранения. «Благодаря этому результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента, доступ к которой родители могут получить в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на сайте mos.ru», — добавила она.
Последнее обстоятельство также позволяет специалисту оперативно следить за состоянием пациента и формировать лечебный план. В целом процедура не занимает более двух часов, включая нахождение в палате пробуждения. При надобности — поскольку центры расположены при крупных больницах — ребенка могут направить в стационар для подготовки к дальнейшим обследованиям.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов