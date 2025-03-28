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Военная операция на Украине ,  
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Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты в дивизии

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Военная операция на Украине

Генштаб России совместно с Министерством обороны утвердили программу реорганизации подразделений морской пехоты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Генштабом и министерством обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений, и мы постепенно будем из бригад создавать дивизии», — сказал президент.

По его словам, в 2025-м году будут расформированы две дивизии, включая 155-ю бригаду. В 2026-м расформируют две дивизии, а через год будет создана еще одна дивизия, уточнил Путин.

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155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России (ТОФ) была сформирована в 2009-м году на базе полка 55-й дивизии морской пехоты, выполнявшей боевые задачи, в том числе, в Йемене, Эфиопии, Индии, Иране, Ираке, Пакистане, Вьетнаме, Гвинее и других странах. С 1990-х годов она участвовала в чеченских кампаниях. В настоящее время 155-я бригада задействована в военной операции на Украине.

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