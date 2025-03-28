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Технологии и медиа ,  
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Эксперты назвали самые популярные у россиян умные технологии

«Нетология»: россияне чаще пользуются Smart TV, умными часами и колонками

Более половины россиян (54%) заявили, что используют «умные» технологии в образовательных целях: для поиска ответов на вопросы, прослушивания лекций и подкастов и других подобных целей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами образовательной платформы «Нетология» (есть у РБК). В опросе участвовали более 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Еще 50% респондентов ответили, что такие технологии помогают им удовлетворять информационные цели. Например, узнавать информацию о погоде, а также слушать новости.

Еще 48% россиян заявили, что зачастую они используют «умные» технологии для развлекательных целей: послушать музыку, поиграть в игры, а также для технических целей: поставить напоминание, установить таймер, вызвать такси и многое другое.

Наиболее распространенной среди участников опроса стала технология Smart TV, которую используют 45% респондентов. На втором месте по популярности среди «умных» технологий оказались «умные» колонки и «умные» часы — их используют по 41% опрошенных. Еще 39% респондентов ответили, что используют голосовые помощники на смартфоне, еще часть — технологии «умного» дома: 13% — «умное» освещение, 6% — «умный» климат-контроль. Оставшиеся 23% частников опроса заявили, что не пользуются «умными» технологиями.

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Индустрия 4.0
Фото:Shutterstock

Исследование показало, что большинство пользователей «умных» технологий» (61%) воспринимают их как инструмент для выполнения задач, еще 19% россиян считают такие технологии «чем-то нейтральным», остальные 16% заявили, что воспринимают их «как помощника или собеседника». Оставшиеся 2% участников исследования заявили, что считают такие гаджеты раздражающими и бесполезными.

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