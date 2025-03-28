Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США в ООН
Кандидатура Элиз Стефаник на должность постоянного представителя США в ООН была отозвана. Об этом президент Дональд Трамп сообщил на странице в социальной сети Truth Social.
«Я попросил Элиз как одного из моих самых верных союзников остаться в Конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, рабочие места, рекордный экономический рост, безопасную границу, доминирование в энергетике, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку снова великой», — написал глава государства.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что кандидатуру Стефаник могут отозвать из-за сокращения количества республиканцев в Палате представителей Конгресса. Как уточняет Reuters, на данный момент у республиканцев 218 мест против 213 у демократов в палате представителей конгресса США, где остаются четыре вакансии.
Впервые о возможном назначении Стефаник на должность постпреда США в ООН стало известно в ноябре 2024 года.
Последним постоянным представителем США в ООН была Линда Томас-Гринфилд, назначенная бывшим президентом Джо Байденом в 2021-м году.
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