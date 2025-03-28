 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США в ООН

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Кандидатура Элиз Стефаник на должность постоянного представителя США в ООН была отозвана. Об этом президент Дональд Трамп сообщил на странице в социальной сети Truth Social.

«Я попросил Элиз как одного из моих самых верных союзников остаться в Конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, рабочие места, рекордный экономический рост, безопасную границу, доминирование в энергетике, мир через силу и многое другое, чтобы мы могли сделать Америку снова великой», — написал глава государства.

Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа
Политика

Ранее телеканал CBS News сообщил, что кандидатуру Стефаник могут отозвать из-за сокращения количества республиканцев в Палате представителей Конгресса. Как уточняет Reuters, на данный момент у республиканцев 218 мест против 213 у демократов в палате представителей конгресса США, где остаются четыре вакансии.

Впервые о возможном назначении Стефаник на должность постпреда США в ООН стало известно в ноябре 2024 года.

Последним постоянным представителем США в ООН была Линда Томас-Гринфилд, назначенная бывшим президентом Джо Байденом в 2021-м году.

Читайте РБК в Telegram.

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп ООН Минфин США постпред
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стефаник пообещала бороться с наличием права вето у России и КНР в ООН
Политика
Кандидат в постпреды США при ООН поддержала политику «мира через силу»
Общество
Кремль увидел «более сбалансированную» позицию США после резолюций в ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Путин поддержал мирное урегулирование на Украине «не за наш счет»Политика, 01:12
Путин назначил заместителя командующего ВМФПолитика, 01:10
Путин рассказал, сколько территорий ДНР и ЛНР контролирует РоссияПолитика, 00:42
Зеленский рассказал, в каком случае потеряет доверие к ТрампуПолитика, 00:25
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США в ООНПолитика, 00:22
Путин предложил обсудить введение на Украине временного управленияПолитика, 00:17
Суд отменил национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроенияБизнес, 00:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Станет ли «Спартак» первым. Главные интриги тура РПЛСпорт, 00:00
Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Пермь»Политика, 27 мар, 23:49
Сбор 3% от интернет-рекламы с 1 апреля: как это будет работатьТехнологии и медиа, 27 мар, 23:37
FT сообщила о возможности выкупа доли России в сербской NISБизнес, 27 мар, 23:32
Генконсульство сообщило о 7 госпитализированных россиянах с батискафаОбщество, 27 мар, 23:26
Социологи рассказали о счастливых россиянах и их запасе прочностиПолитика, 27 мар, 23:05
Суд передал государству подконтрольную Невзлину компанию «Борец»Бизнес, 27 мар, 23:03