«РИА Новости» узнало о начале процедуры банкротства экс-супруги Баскова

Светлана Шпигель (Фото: Анна Салынская / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей супруги певца Николая Баскова Светланы Шпигель — дочери основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

Запущена начальная процедура банкротства — реструктуризация долгов, то есть пересмотр условий существующего кредита. По данным агентства, суды трех инстанций до этого обязали Светлану Шпигель вернуть компании отца около 67 млн руб.

Фармацевтическая корпорация «Биотэк» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель в сентябре 2024 года. Согласно данным СПАРК, женщине принадлежит по 100% в пензенских дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед», а также 33,33% в московском ООО «Старфарма», которое тоже занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

«Биотэк» также проходит процедуру банкротства, у компании есть неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» на сумму свыше 8 млрд руб.

Шпигель также известна тем, что в 2001–2008 годах была замужем за Басковым. Ее отец был продюсером артиста. В 1999 году специально для Баскова Борис Шпигель создал и возглавил продюсерский центр МСК.