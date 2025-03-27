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Ударившего соседку иерея отстранили от служения в храме

Фото: Отец Игорь Дюкарев / VK
Фото: Отец Игорь Дюкарев / VK

Напавшего на соседку иерея храма святого князя Александра Невского в Калининграде отстранили от служения, сообщили «РИА Новости» в Калининградской епархии.

Ранее местное издание «Клопс» написало, что в квартиру жительницы Калининграда поздно вечером ворвались соседи — мать с взрослым сыном. Их разозлил шум из квартиры — девушка устроила застолье с сестрой и громко обрадовалась ее подарку.

Мужчина ударил женщину в живот, а потом стукнул ее по ноге деревянной кухонной лопаткой — нападение попало на камеру смартфона хозяйки квартиры. Позднее в информационном отделе Калининградской епархии изданию сообщили, что девушку ударил местный священник.

Священника зовут Игорь Дюкарев, отметила пресс-служба епархии в разговоре с «РИА Новости».

«Считаем, что такое поведение со стороны священнослужителя недопустимо. На данный момент иерей Игорь отстранен от священнослужения», — цитирует агентство епархию.

Руководство церковного округа рассмотрит вопрос о наказании Дюкарев за произошедшее.

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Даниил&nbsp;Сидоров

Осенью 2024 года в Екатеринбурге задержали подозреваемого в попытке изнасилования священника Даниила Сидорова. По информации E1.ru, Сидоров напал на улице на девушку, повалил ее на землю и стал мастурбировать. Женщину спасла ее мать.

В конце ноября иерея отпустили на свободу из зала суда, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В начале декабря источники E1.ru и Ura.ru сообщили, что в отношении Сидорова завели новое уголовное дело из-за сексуальных домогательств.

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