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Умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит

Фото: L. J. Smith / Facebook входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: L. J. Smith / Facebook входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На 67-м году жизни скончалась американская писательница, автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит после продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте писательницы.

Смит ушла из жизни 8 марта 2025 года, после того как в течение десяти лет страдала от каскадных последствий редкого аутоиммунного заболевания, уточнила The New York Times со ссылкой на сестру умершей. Название болезни не разглашается.

Будущая писательница родилась 4 сентября 1958 года во Флориде, впоследствии ее семья переехала в Южную Калифорнию. Смит получила степень бакалавра искусств по экспериментальной психологии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре в 1982 году. После она несколько лет преподавала в детском саду и в системе специального образования. Смит начала писать под именем Л. Дж. Смит, чтобы звучать более авторски и в честь двух своих любимых романистов — К.С. Льюиса и Дж. Р.Р. Толкина, отметила NYT.

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Смит стала автором бестселлеров NYT в жанре молодежной фантастики. За все время карьеры она написала более 29 книг. Наиболее известна она стала благодаря серии «Дневники вампира», которая позже была адаптирована в популярный сериал, а также книгам «Ночной мир». Смит стала автором трилогий «Тайный круг», «Темные видения» и «Запретная игра», а также книг «Дикий мир», «Ночь солнцестояния» и «Сердце доблести».

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