Суд приговорил публициста Стомахина к 10 годам за фейки об армии

Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналиста Бориса Стомахина приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение фейков об армии России и еще по одной статье. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Стомахину предъявили обвинения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти — и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК — возбуждение ненависти с применением насилия или с угрозой его применения.

Журналист известен как сторонник независимости Чечни, он неоднократно публиковал статьи на ресурсах, признанных впоследствии экстремистскими.

Ранее журналист был несколько раз судим. В 2006 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к экстремизму и возбуждение уголовной ненависти. Он вышел на свободу в 2011 году и был задержан в 2012 году. В 2014 году Стомахина приговорили к 6,5 года за призывы к терроризму и экстремизму, в 2015-м он был приговорен к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С учетом ранее назначенных наказаний по аналогичным делам его общий срок лишения свободы составил семь лет. Он вышел на свободу в 2019-м.

В мае 2024 года против Стомахина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК из-за его постов в соцсетях. В ноябре 2024 года МВД объявило журналиста в розыск.