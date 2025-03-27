Участницу «Битвы экстрасенсов» Юлию Корнееву нашли мертвой дома

Фото: Юлия Корнеева / VK

Юлия Корнеева, участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов», была найдена мертвой в своем доме, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на участника проекта Никиту Турчина.

Тело Юлии обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой. По словам знакомых, у них были натянутые отношения.

«Нашел он ее в кресле. Она сидела уже мертвая», — сказал Турчин.

Причина смерти не называется.