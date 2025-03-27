Участницу «Битвы экстрасенсов» Юлию Корнееву нашли мертвой дома
Юлия Корнеева, участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов», была найдена мертвой в своем доме, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на участника проекта Никиту Турчина.
Тело Юлии обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой. По словам знакомых, у них были натянутые отношения.
«Нашел он ее в кресле. Она сидела уже мертвая», — сказал Турчин.
Причина смерти не называется.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов