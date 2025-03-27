В ВТБ оценили ситуацию с депозитами фразой «удав проглотил слона»

Дмитрий Пьянов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Удав проглотил слона — российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты ради поддержания нормативов ЦБ по ликвидности. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, спред между ставками по депозитам юрлиц и ключевой ставкой, который в конце прошлого года достигал рекордных 2,5 п.п., к марту нивелировался. Ранее первый зампред ВТБ называл эту надбавку одной из «аномалий» российского финансового рынка и связывал с тем, что банки в условиях ужесточения регулирования ЦБ в части нормативов ликвидности были готовы доплачивать за пассивы.

Изменение тенденции Пьянов проиллюстрировал графиком-шляпой со слоном и удавом по мотивам повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Фото: Казначейство ВТБ

«Весь 2024 год он (разрыв в ставках. — РБК) существовал на максимумах — с автономного спреда 2,5 процентного пункта над ключевой ставкой, как стоимость вот этого спреда за нормативную ликвидность. Начиная с января он демонстрировал, по нашему пониманию, резкое снижение от пиковых значений, и концу марта он полностью нормализовался и вышел на июньские значения 2024 года, образовав такую шляпу. Вы помните, что тот взрослый человек, который видит шляпу, тот может увидеть, если в нем жив внутренний ребенок, и удава, который съел целиком слона. Удав целиком, как и в книжке, такого слона заглотил, теперь этот фактор полностью возвратился на нормальные значения», — описал ситуацию Пьянов.