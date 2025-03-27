Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Владимир Путин (Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС)

В Индию готовится визит президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индия», — сказал он в своем видеообращении к участникам проходящей в Москве конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что визит Путина в Индию состоится в 2025 году. Он указывал, что «у нас приглашение поступило» и «визит в этом году обязательно» будет.

О том, что Путин посетит Индию с зарубежным визитом, в декабре заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин посетит Нью-Дели, где его ожидает встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.