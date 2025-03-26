В Люберцах в третий раз предложили референдум о присоединении к Москве
В подмосковных Люберцах в третий раз инициировали референдум о присоединении к столице, пишет «Вестник избирательной комиссии Московской области».
На голосовании вынесут один вопрос: «Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москве и был включен в состав субъекта федерального значения?».
Это уже третье обращение инициативной группы с начала года. Ранее избирательная комиссия дважды отклоняла инициативу о присоединении Люберец к Москве — 4 и 17 марта. Оба раза решение было обосновано отсутствием всех подписей.
Инициативная группа жителей Люберец после второго отказа записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
«Социальное напряжение, которое <...> заставило собрать инициативную группу, возникло из-за отсутствия развития города и безразличия к нашим обращениям и жалобам. Также большая часть жителей округа работает в Москве, имеет живущих в Москве родственников и друзей», — говорится в обращении.
В инициативной группе также отметили «колоссальную разницу» в уровне и качестве жизни между Люберцами и Москвой.
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