Мишустин сообщил о подключении к газу более 1 млн частных домов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Около 1 млн частных домов в России были подключены к газу в рамках реализации программы по социальной газификации. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляция выступления велась на сайте нижней палаты парламента.

«Для удобства граждан продолжаем и социальную газификацию. В прошлом году она была расширена и на садоводческие товарищества. И за все время подключили около миллиона частных домов», — сказал он.

Программа социальной газификации действует на всей территории России с 2021 года. Главным условием для включения населенного пункта в программу является наличие действующего на его территории распределительного газопровода. Этим правом могут воспользоваться собственники участков, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.

Программа финансируется за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам.

В апреле 2024 года правительство расширило действие программы на садоводческие товарищества. На основании закона газовые сети разрешили бесплатно провести до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.