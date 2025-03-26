 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детей

Фото: Sawat Banyenngam / Fotodom / Shutterstock
Фото: Sawat Banyenngam / Fotodom / Shutterstock

Двухлетний ребенок схватил руль, вывел машину на встречную полосу и насмерть сбил двух школьников на мотоцикле. О трагедии пишет The Thaiger. Мать ребенка отрицает, что авария произошла по вине сына.

Авария случилась в провинции Бурирам на востоке Таиланда. Красный внедорожник выехал на встречную полосу и сбил школьников 9 и 13 лет. После машина свернула в высохший пруд. Прибывшие на место аварии полицейские осмотрели автомобиль и обнаружили, что ее пассажиры — 43-летняя Пирун Прасертди и двое ее детей 2 и 12 лет — не пострадали. Под колесами автомобиля полицейские нашли тело 9-летнего мальчика, тело другого обнимала бабушка.

Как сообщила Тончан, бабушка погибших, ее внуки ехали на мотоцикле в лапшичную, их сбили в 50 метрах от дома. Thai Rath пишет, что бабушка сразу после аварии подошла к женщине из внедорожника, и та извинилась за случившееся и объяснила, что ее сын играл с рулем.

Сама Прасертди утверждает, что ее двухлетний сын находился в автокресле рядом с ней, а старший — на заднем сиденье.

Получить запись с видеорегистратора Прасертди не удалось — ранее она извлекла из устройства карту памяти. Женщине предъявили обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Прасертди с ними согласилась.

Бабушка жертв аварии получит не менее 3 миллионов батов (около 7,4 млн руб.) в качестве компенсации от страховой компании. Она утверждает, что в одиночку заботилась о погибших в аварии детях.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Кремль оценил результаты четверти века правления ПутинаПолитика, 13:59
Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом УренгоеОбщество, 13:47
Покупать / не покупать: что такое No Buy 2025 и стоит ли следовать трендуСтиль, 13:44
Момент опрокидывания Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. ВидеоОбщество, 13:44
Ударившего ребенка во время гонки лыжника дисквалифицировалиСпорт, 13:43
FT узнала о запуске инвестгигантом Fidelity стейблкоинаКрипто, 13:43
Хакеры совершили атаку на ЛУКОЙЛТехнологии и медиа, 13:33
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
«РИА Новости» узнали о наследственном деле родных после смерти ЗаворотнюкОбщество, 13:33
Президент «Ростова» назвал дату, когда решится будущее клубаСпорт, 13:29
В Сочи задержали местного жителя, застрелившего женщину в магазинеОбщество, 13:26
В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детейОбщество, 13:24
Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны ПрокофьевойПолитика, 13:21
Экс-тренеру молодежной сборной Англии диагностировали болезнь ПаркинсонаСпорт, 13:20
Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектамПолитика, 13:17