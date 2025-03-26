В Таиланде ребенка двух лет заподозрили в том, что он сбил двух детей
Двухлетний ребенок схватил руль, вывел машину на встречную полосу и насмерть сбил двух школьников на мотоцикле. О трагедии пишет The Thaiger. Мать ребенка отрицает, что авария произошла по вине сына.
Авария случилась в провинции Бурирам на востоке Таиланда. Красный внедорожник выехал на встречную полосу и сбил школьников 9 и 13 лет. После машина свернула в высохший пруд. Прибывшие на место аварии полицейские осмотрели автомобиль и обнаружили, что ее пассажиры — 43-летняя Пирун Прасертди и двое ее детей 2 и 12 лет — не пострадали. Под колесами автомобиля полицейские нашли тело 9-летнего мальчика, тело другого обнимала бабушка.
Как сообщила Тончан, бабушка погибших, ее внуки ехали на мотоцикле в лапшичную, их сбили в 50 метрах от дома. Thai Rath пишет, что бабушка сразу после аварии подошла к женщине из внедорожника, и та извинилась за случившееся и объяснила, что ее сын играл с рулем.
Сама Прасертди утверждает, что ее двухлетний сын находился в автокресле рядом с ней, а старший — на заднем сиденье.
Получить запись с видеорегистратора Прасертди не удалось — ранее она извлекла из устройства карту памяти. Женщине предъявили обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Прасертди с ними согласилась.
Бабушка жертв аварии получит не менее 3 миллионов батов (около 7,4 млн руб.) в качестве компенсации от страховой компании. Она утверждает, что в одиночку заботилась о погибших в аварии детях.
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