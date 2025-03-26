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Ученые спустя шесть лет смогли прочитать рукопись о короле Артуре

Британским ученым спустя шесть лет удалось прочитать рукопись о короле Артуре

Ученые спустя шесть лет смогли прочитать рукопись о короле Артуре
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Ученым в Великобритании удалось идентифицировать и прочитать фрагмент рукописи XIII–XIV вв., найденный в библиотеке Кембриджского университета в 2019 году и содержащий редкие истории о короле Артуре и Мерлине — его наставнике и советнике. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Манускрипт был обнаружен шесть лет назад под переплетом другого издания — реестровой книги XVI века. Рукопись была сложена и вшита в обложку этой книги, вследствие чего сотрудники университета не подозревали о ее существовании несколько столетий.

Кембридж опубликовал снимок манускрипта, на котором видно, что он сильно помят и в некоторых местах порван. Ученые решили сохранить рукопись на том месте, где она была обнаружена, так как это «рассказывает об архивных практиках в Англии XVI века» и является «самостоятельной частью истории».

Для исследования обнаруженного артефакта и самого текста был запущен проект, в ходе которого сотрудники Кембриджского университета пришли к выводу, что этот фрагмент — часть Suite Vulgate du Merlin (романа о Мерлине из «Вульгаты» — анонимного цикла рыцарских романов на темы артуровских легенд).

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Фото:Morgan Library & Museum

Как уточнили в университете, в мире осталось менее 40 рукописей этого произведения, каждая из которых уникальна, поскольку в индивидуальном порядке переписывалась средневековыми писцами. Найденный манускрипт был создан между 1275 и 1315 годом.

Текст написан на старофранцузском языке, на котором, как отмечают в Кембриджском университете, говорили «двор и аристократия средневековой Англии после нормандского завоевания». В сохранившемся фрагменте рукописи содержатся два ключевых эпизода романа — о победе христиан над саксами в битве при Камбенике и появлении Мерлина, переодетого в арфиста, при дворе короля Артура.

При изучении манускрипта ученые использовали методы, которые позволили им «виртуально развернуть фрагмент и получить доступ к скрытым частям текста» без нанесения урона рукописи. В частности, использовались техники мультиспектральной съемки, 3D-моделирования и компьютерной томографии. При КТ-сканировании ученые прибегали к помощи мощного рентгеновского сканера, который обычно применяют для исследования окаменелостей или скелетов.

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Теги
Великобритания ученые рукопись Кембридж литература
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