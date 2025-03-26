Умер художник-фотограф «Мосфильма» Анатолий Гришин
19 марта умер художник-фотограф и экс-директор фотостудии «Мосфильма» Анатолий Гришин. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.
Гришину должно было исполнится 74 года в апреле. Он окончил институт журналистского мастерства по специальности «фотожурналист». После восемь лет возглавлял творческое бюро художников-фотографов, в период перестройки был директором фотостудии «Мосфильма». На этой киностудии он проработал более 40 лет — с 1968 по 2013 год.
В фильмографии Гришина 63 кинокартины. Он принимал участие в работе над фильмами «Ленин в Париже», «Убить дракона», «Дом дураков», «Кино про кино».
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