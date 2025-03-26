Дилеры сообщили, что распродают китайские автомобили со скидкой до ₽1 млн

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России наблюдается снижение цен на китайские автомобили на фоне высокого спроса на товар. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ряда дилерских центров и автомобильных экспертов.

По данным издания, по большей части снижение цен происходит не из-за пересмотра прайс-листов, а благодаря скидкам, размер которых в основном варьируется от 150 тыс. до 500 тыс. руб., притом на некоторые модели достигает и 1 млн руб.

В зависимости от бренда автомобиля выгодные предложения делают как сами автопроизводители, так и дилеры и импортер, отмечает издание. Эти правила распространяются почти на все китайские бренды, в том числе на лидеров продаж — Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин считает, что скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов. По его словам, один автомобиль приносит минимум 2,5% убытка в месяц, пока простаивает на экспозиции. Наценка на машины составляет 5–6%, что видно в большинстве дилерских договоров, отмечает эксперт. В таких случаях прибыль исчезает буквально за два месяца. Как пояснил специалист, автосалоны предлагают скидки, чтобы продать товар «в ноль» или сделать убыток минимальным.

В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что с учетом текущей ключевой ставки по курсу ЦБ России содержание склада стоит «колоссальных денег».

Генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев объяснил снижение цен на китайские авто укреплением рубля к юаню. По его словам, многие китайские автобренды решили воспользоваться ситуацией для распродажи текущих стоков, таким образом «залезая в прибыль будущих поставок».