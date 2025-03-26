В США трехлетняя девочка застрелила сестру из пистолета отца

Фото: Mike Hutmacher / ZUMA / Global Look Press

В американском городе Уичито, штат Канзас, трехлетняя девочка убила свою младшую сестру, выстрелив ей в голову из пистолета отца, сообщают Mirror и The Sun. О случившемся в полицию сообщил сам отец этих девочек, Майкл Техеда.

Несчастный случай произошел 28 февраля в доме семьи Техеда. Вечером того дня Майкл (по информации Mirror, ему 24 года, The Sun пишет, что 25 лет) позвонил в экстренные службы и сообщил, что его старшая дочь застрелила младшую. Полицейские, приехавшие на вызов, доставили годовалую девочку в больницу, где врачи констатировали ее смерть. Самого Техеду забрали в полицейский участок.

Техеда присматривал за дочерями, пока их матери не было дома. На допросе мужчина рассказал, что все трое вечером смотрели телевизор. Около 18:00 он заснул, а проснувшись через два часа, положил на каминную полку пистолет, который все это время находился в кобуре.

После этого мужчина пошел в спальню, чтобы переодеться, тогда и услышал из гостиной громкий хлопок. Через несколько секунд его старшая дочь вбежала в комнату в слезах. Техеда вернулся в гостиную, где обнаружил сестру девочки с огнестрельным ранением головы.

Техеду арестовали. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, создании опасной ситуации для ребенка и незаконном хранении оружия. Полицейские уже допросили мать девочек, которая приехала домой после звонка мужа.