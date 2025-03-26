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Общество ,  
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Умер младший брат Владимира Кузьмина

Народный артист России Владимир Кузьмин сообщил о смерти брата Александра Кузьмина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Покойся с миром, брат», — написал певец.

Причины смерти он не озвучил.

Александр — младший брат Владимира Кузьмина. Он также был музыкантом и играл вместе с братом в группе «Динамик». Во время гастролей в США в 1992 году Кузьмин-младший остался в Сан-Диего (штат Калифорния), а Владимир вернулся в Россию. В США Александр записал четыре сольных альбома под псевдонимом Саня Диегов. В Москву вернулся в 2010-м.

По данным «Московского комсомольца», в августе 2024 года Александр Кузьмин попал в больницу из-за нервного срыва. Тогда мужчина спал 23 часа в сутки, почти не передвигался по дому, вставал и ходил по стенке только в туалет.

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Владимир Кузьмин фото

Владимир Кузьмин

певец, музыкант, автор песен
31 мая 1955 года
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