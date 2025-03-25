Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. Видео
На авиашоу во Франции столкнулись два штурмовика Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France. ЧП произошло в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке страны.
Два пилота и один пассажир катапультировались, они получили лишь легкие травмы, сообщили BFMTV в Министерстве обороны Франции.
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