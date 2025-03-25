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Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. Видео

Появилось видео столкновения двух штурмовиков Alpha Jet на авиашоу во Франции

Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. Видео
Video

На авиашоу во Франции столкнулись два штурмовика Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France. ЧП произошло в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке страны.

Два пилота и один пассажир катапультировались, они получили лишь легкие травмы, сообщили BFMTV в Министерстве обороны Франции.

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штурмовик Самолеты Франция авиашоу авиакатастрофа
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