Появилось видео столкновения двух штурмовиков Alpha Jet на авиашоу во Франции

Два Alpha Jet столкнулись на авиашоу во Франции. Видео

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На авиашоу во Франции столкнулись два штурмовика Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France. ЧП произошло в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке страны.

Два пилота и один пассажир катапультировались, они получили лишь легкие травмы, сообщили BFMTV в Министерстве обороны Франции.