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Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»

Путин — о запретах пьес в прошлые времена: «догонят, поймают и посадят»

Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»
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Президент Владимир Путин шуточной пословицей ответил на предложение писателя Захара Прилепина создать театр для постановок произведений современных авторов, которые «касаются сегодняшнего дня». Стенограмма заседания Совета по культуре и искусству опубликована на сайте Кремля.

Путин не согласился со словами Прилепина о том, что раньше спектакли по пьесам ставились на сцене «немедленно». Прилепин в том числе назвал Михаила Булгакова, Антона Чехова, Максима Горького. Путин ответил, что не во все времена воплотить произведение на сцене было легко, а «по-разному было».

«Везде говорят: вылетит слово — не поймаешь. А у нас: догонят, поймают и посадят. Это было в нашей истории, и довольно часто», — сказал президент. Он также подчеркнул, что возможные сложности с открытием теаров сегодня связаны «не с государственной политикой».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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