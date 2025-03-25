Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»
Президент Владимир Путин шуточной пословицей ответил на предложение писателя Захара Прилепина создать театр для постановок произведений современных авторов, которые «касаются сегодняшнего дня». Стенограмма заседания Совета по культуре и искусству опубликована на сайте Кремля.
Путин не согласился со словами Прилепина о том, что раньше спектакли по пьесам ставились на сцене «немедленно». Прилепин в том числе назвал Михаила Булгакова, Антона Чехова, Максима Горького. Путин ответил, что не во все времена воплотить произведение на сцене было легко, а «по-разному было».
«Везде говорят: вылетит слово — не поймаешь. А у нас: догонят, поймают и посадят. Это было в нашей истории, и довольно часто», — сказал президент. Он также подчеркнул, что возможные сложности с открытием теаров сегодня связаны «не с государственной политикой».
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов