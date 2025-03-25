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Власти Москвы разработали услугу 3D-моделирования для застройщиков

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

На портале «СтроимПросто» московского департамента градостроительной политики появилась новая дистанционная услуга — заказ 3D-модели объекта для утверждения архитектурно-градостроительного решения (АГР). Об этом 25 марта рассказал министр правительства, глава департамента Москвы Владислав Овчинский.

3D-модель планируемого к созданию объекта нужна девелоперам, чтобы согласовать АГР с Москомархитектурой, получить свидетельство и приступить к строительству. «Эксперты в области градостроительства и 3D-моделирования бесплатно создают полностью соответствующие требованиям модели для объектов программы реновации, — сообщил Овчинский. — При необходимости специалисты оперативно вносят изменения в соответствии с полученными замечаниями». Получить консультацию по подготовке, созданию и внесению правок в 3D-модель также можно бесплатно.

Подать заявку на разработку цифрового трехмерного представления строительного проекта можно на портале «СтроимПросто». Застройщику необходимо авторизоваться на портале через государственную информационную систему СУДИР или портал mos.ru, заполнить и отправить анкету на получение 3D-модели.

Столичные власти активно занимаются цифровизацией и автоматизацией предоставления услуг гражданам и бизнесу, в частности, в градостроительной сфере. Сейчас на сайте мэрии можно заказать 36 видов услуг и сервисов, относящихся к строительству, 26 из них — исключительно в цифровом формате. Помогает внедрять новые технологии Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, созданный в 2024 году на базе ГБУ «Мосстройинформ».

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Москомархитектура Девелоперы градостроительство 3D модель
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