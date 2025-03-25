Аргентина рассекретит документы о сбежавших в страну нацистах

Хавьер Милей (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить и опубликовать документы о нацистах, сбежавших в Аргентину после Второй мировой войны. Об этом в эфире DNews сообщил глава кабинета министров Гильермо Франкос.

Слова Франкоса приводит газета El Comercio. Согласно заявлению политика, часть засекреченных документов касается финансовых операций. Франкос добавил, что наиболее важные документы могут быть в распоряжении Министерства обороны. Тем не менее Милей по просьбе Дэйнса обязал открыть доступ ко всем документам, вне зависимости от государственного органа, в распоряжении которого они могут быть.

«Нет никаких оснований скрывать эти данные», — заверил он.

В конце февраля Милей пообещал Центру Симона Визенталя, правозащитному проекту, который занимается изучением холокоста, полное сотрудничество в предоставлении доступа к документам, связанным с финансированием «крысиных троп» — сети маршрутов, которыми нацисты бежали из Европы после Второй мировой войны. Об этом писала газета The Times of Israel.

По оценке Центра Симона Визенталя, до 10 тыс. нацистов и других военных преступников избежали правосудия — они бежали в Аргентину и другие страны. Одним из наиболее известных нацистов, скрывающихся в Аргентине, стал Адольф Эйхман, или «архитектор холокоста». Впоследствии Эйхмана вывезли в Израиль, где приговорили к смертной казни. В Аргентине также скрывался Йозеф Менгеле, врач Освенцима, который ставил опыты над заключенными.