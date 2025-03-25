 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Ростех» опроверг данные об остановке эксплуатации вертолетов «Ансат»

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию о том, что вертолеты «Ансат» выведут из эксплуатации, сообщила РБК пресс-служба компании.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что вертолетам «Ансат» грозит масштабная остановка эксплуатации. По словам источников, дело в том, что двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada необходимо направлять на ремонт по истечении трех тысяч часов эксплуатация, но ни в России, ни в дружественных странах нет сертифицированных организаций с лицензиями, уточнили в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ).

«Информация о том, что парку вертолетов «Ансат» грозит остановка эксплуатации, не соответствует действительности <...> Никаких объективных предпосылок для остановки полетов «Ансатов» нет», — сказали в «Ростехе».

Эти вертолеты продолжают обслуживать, они летают и выполняют задачи, в том числе «по перевозке пассажиров и санитарной эвакуации пациентов».

Такая же ситуация происходит с российско-французскими двигателями для первого поколения самолетов Superjet 100. Так, их официальная сервисная поддержка заблокирована из-за антироссийских санкций, но Россия поступательно справляется с этим трудностями, отметили в «Ростехе».

В «Ростехе» заявили, что восприняли «атаку на программу «Ансат» как часть кампании по «дискредитации отечественной авиационной промышленности, которая преодолевает санкционные вызовы».

Российский вертолет «Ансат» испытают жарой в Пакистане
Бизнес

В августе 2022 года заместитель управляющего директора, главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов сообщил, что предприятие работает над тем, чтобы в максимально короткие сроки представить вертолет «Ансат» в 100-процентно отечественной комплектации.

В июне 2024 года в «Ростехе» сообщили, что произведут импортозамещение двигателей вертолетов «Ансат». Для этого в Казань поставили первый на тот момент российский вертолетный двигатель в классе мощности 650–750 лошадиных сил — ВК-650В. Его произвело петербургское предприятие «ОДК-Климов».

Читайте РБК в Telegram.

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Ансат» Ростех Импортозамещение
Материалы по теме
Российский вертолет «Ансат» испытают жарой в Пакистане
Бизнес
«Ростех» показал первый полет Superjet с российским двигателем ПД-8
Технологии и медиа
Дочка «Ростеха» через суд решила взыскать с «Крыльев Советов» ₽897 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Эпатаж, эмоции, дефицит. Что взять брендам из PR-стратегии Канье УэстаPro, 13:22
Замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголемПолитика, 13:21
Спикер парламента Армении отверг планы по пересмотру отношения к ОДКБПолитика, 13:20
Завершился второй раунд переговоров Украины и США в Эр-РиядеПолитика, 13:17
Порошенко усомнился в полномочиях украинской делегации на встречах с СШАПолитика, 13:16
Компания Трампа выбрала в партнеры криптобиржу Crypto.com. Что известноКрипто, 13:13
В Чехии произошел взрыв на заводе поставщика снарядов для УкраиныПолитика, 13:09
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим КремлемОбщество, 13:09
Блаттера и Платини снова оправдали по делу о коррупцииСпорт, 13:09
СК возбудил уголовное дело после ранения под Суджей журналиста ТАССПолитика, 13:03
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:03
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить названиеОбщество, 13:01
Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00