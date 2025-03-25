«Ростех» опроверг данные об остановке эксплуатации вертолетов «Ансат»

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Госкорпорация «Ростех» опровергла информацию о том, что вертолеты «Ансат» выведут из эксплуатации, сообщила РБК пресс-служба компании.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что вертолетам «Ансат» грозит масштабная остановка эксплуатации. По словам источников, дело в том, что двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada необходимо направлять на ремонт по истечении трех тысяч часов эксплуатация, но ни в России, ни в дружественных странах нет сертифицированных организаций с лицензиями, уточнили в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ).

«Информация о том, что парку вертолетов «Ансат» грозит остановка эксплуатации, не соответствует действительности <...> Никаких объективных предпосылок для остановки полетов «Ансатов» нет», — сказали в «Ростехе».

Эти вертолеты продолжают обслуживать, они летают и выполняют задачи, в том числе «по перевозке пассажиров и санитарной эвакуации пациентов».

Такая же ситуация происходит с российско-французскими двигателями для первого поколения самолетов Superjet 100. Так, их официальная сервисная поддержка заблокирована из-за антироссийских санкций, но Россия поступательно справляется с этим трудностями, отметили в «Ростехе».

В «Ростехе» заявили, что восприняли «атаку на программу «Ансат» как часть кампании по «дискредитации отечественной авиационной промышленности, которая преодолевает санкционные вызовы».

В августе 2022 года заместитель управляющего директора, главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов сообщил, что предприятие работает над тем, чтобы в максимально короткие сроки представить вертолет «Ансат» в 100-процентно отечественной комплектации.

В июне 2024 года в «Ростехе» сообщили, что произведут импортозамещение двигателей вертолетов «Ансат». Для этого в Казань поставили первый на тот момент российский вертолетный двигатель в классе мощности 650–750 лошадиных сил — ВК-650В. Его произвело петербургское предприятие «ОДК-Климов».