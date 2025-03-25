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В Удмуртии бензовоз попал в аварию и опрокинулся

Фото: МЧС Удмуртии
Фото: МЧС Удмуртии
Фото: МЧС Удмуртии
Фото: МЧС Удмуртии
Фото: МЧС Удмуртии
Фото: МЧС Удмуртии

В Удмуртии в ДТП попал нефтевоз с 20 т груза. В результате аварии произошел частичный разлив нефтепродуктов, передает пресс-служба регионального МЧС.

«В 5:18 поступило сообщение о ДТП около с. Юськи с участием грузового автомобиля (опрокинулся нефтевоз). На момент происшествия в цистерне перевозилось 20 т нефтепродукта. Частично произошел разлив», — сообщают в ведомстве.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Последствия ликвидируют 18 человек и девять единиц техники. На месте организовано реверсивное движение. Причину происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.

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Удмуртия ДТП бензовоз
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