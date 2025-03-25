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Политика ,  
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Верховная рада отклонила законопроект о расширении полномочий Нацгвардии

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Верховная рада сняла с повестки законопроект, разрешающий бойцам Нацгвардии Украины использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время массовых беспорядков. Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Вы не поверите, но «Европейская солидарность» дожала! На согласительном совете сняли скандальный законопроект № 10311 об усилении репрессивных функций Нацгвардии с повестки дня», — написала она в своем телеграм-канале.

Документ подали на рассмотрение Верховной рады в декабре 2023 года, а в мае 2024 года парламент принял его в первом чтении. 21 марта законопроект был согласован комитетом Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В неправительственной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) отметили, что законопроект предоставляет практически неограниченные права для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, беспилотников и применения других средств воздействия против гражданского населения во время акций протеста. Предложенные изменения могут привести к нарушению прав и свобод граждан, заключили в ЦПК.

Однако Министерство внутренних дел Украины объяснило, что изменения в закон о Национальной гвардии не расширили бы полномочия нацгвардейцев, а урегулировали их деятельность. При этом бойцы Нацгвардии и раньше могли применять резиновые дубинки, электрошокеры и средства принудительной остановки транспорта.

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Украина Верховная рада Украины Нацгвардия Украины законопроект
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