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В Москве нашли похищенные во Франции золотые монеты на ₽55 млн

В Москве нашли похищенные во Франции золотые монеты на ₽55 млн
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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили в Москве похищенную во Франции коллекцию старинных золотых монет, ранее хранившуюся в историческом музее Сен-Реми города Реймса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общая стоимость найденных монет составляет более 55 млн руб.

Ранее во Франции за похищение осудили охранника музея, но сами монеты не нашли, уточнила Волк. Теперь их обнаружили российские правоохранительные органы, когда проверяли информацию о продаже монет на московском антикварном рынке. «Выяснилось, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами», — рассказала представитель МВД.

По каналам Интерпола во Францию отправили запрос. В ответ французские правоохранительные органы подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век.

В Россию прислали фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов. Позже в антикварном магазине в Москве, а также у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Государственный исторический музей провел экспертизу, которая подтвердила особую историческую и культурную ценность находки.

«Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции», — заключила Волк.

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