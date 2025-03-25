Орбан попросил у Будапештского зоопарка зебру на содержание

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к Будапештскому зоопарку с просьбой дать ему на содержание зебру. Соответствующий пост с письмом он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

«Дорогой зоопарк, я хотел бы завести зебру. Насколько я знаю, с вами это возможно. Пожалуйста, помогите», — написал он в своем письме.

Премьер озаглавил пост «Начинается операция «Зебра» и предложил подписчикам придумать имя для животного.

К следующему посту Орбан прикрепил свою фотографию у пешеходного перехода с разметкой «зебра« и подписал: «Моя первая зебра, уже веду переговоры с зоопарком по поводу второй».

Magyar Nemzet пишет, что свою просьбу к зоопарку Орбан опубликовал в ответ на сообщения председателя партии «Тиса», оппозиционера Петера Мадьяра о том, что у Орбана якобы есть полный зебр сафари-парк.