Орбан попросил у Будапештского зоопарка зебру на содержание
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к Будапештскому зоопарку с просьбой дать ему на содержание зебру. Соответствующий пост с письмом он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)
«Дорогой зоопарк, я хотел бы завести зебру. Насколько я знаю, с вами это возможно. Пожалуйста, помогите», — написал он в своем письме.
Премьер озаглавил пост «Начинается операция «Зебра» и предложил подписчикам придумать имя для животного.
К следующему посту Орбан прикрепил свою фотографию у пешеходного перехода с разметкой «зебра« и подписал: «Моя первая зебра, уже веду переговоры с зоопарком по поводу второй».
Magyar Nemzet пишет, что свою просьбу к зоопарку Орбан опубликовал в ответ на сообщения председателя партии «Тиса», оппозиционера Петера Мадьяра о том, что у Орбана якобы есть полный зебр сафари-парк.
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