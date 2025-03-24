В РВСН начались плановые проверки по итогам зимнего периода обучения

В ракетных войсках начались плановые проверки по итогам обучения

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались комплексные проверки частей по итогам зимнего периода обучения 2025 года, сообщает Минобороны.

Так, в рамках проверки в ракетных соединениях в Свердловской области и Алтайском крае пройдут учения ракетных полков комплекса «Ярс» в полевых условиях.

Кроме этого, комиссии изучат систему обучения воинских частей и проверят, как проходит организация «подготовки личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства». В других ракетных соединениях проверки проведут командиры этих соединений.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В марте 2024 года Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк. Боевые блоки ракеты тогда достигли заданного участка на Камчатке.

Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.