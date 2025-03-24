В Москве сгорела Tesla
В Москве загорелся и полностью сгорел автомобиль Tesla. Происшествие произошло на ул. Авиаконструктора Микояна на севере Москвы. Автомобиль сгорел на проезжей части, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как пламя полностью объяло машину. Перед ней на дороге стоит грузовик.
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