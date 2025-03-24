Актрису Казакову положили в больницу после полученных в театре ударов
Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением мозга после того, как ее ударили в театре, в котором она работает. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Алла Казакова играет на сцене «Электротеатра Станиславский».
Актрису ударили 23 марта, она обратилась в поликлинику с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением носа, сообщил РЕН ТВ. Телеканал охарактеризовал инцидент словом «избили». Как рассказал источник телеканала, женщина думает над тем, чтобы обратиться в полицию.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве и в «Электротеатр Станиславский».
Казаковой 49 лет, она служит в «Электротеатре Станиславский» с 2014 года. До этого с 1998 года играла в театре «Школа драматического искусства». Исполнила несколько ролей в кино и сериалах, в том числе роль бухгалтера в сериале «Интерны».
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