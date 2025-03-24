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В Москве нейросети обучили искать до 14 патологий на одном лучевом снимке

Ракова: в Москве ИИ обучили искать патологии уже по 39 клиническим направлениям
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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В столичную систему здравоохранения продолжают внедрять наработки на основе искусственного интеллекта (ИИ), призванные помочь выявлять болезни при лучевой диагностике. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, недавно нейросети обучили определять патологии по четырем клиническим направлениям. Теперь таких направлений уже 39, а всего на снимках можно одновременно выявить до 14 патологий.

«Сервисы на основе ИИ умеют определять признаки различных заболеваний и даже находить те отклонения, поиск которых изначально не был целью обследования, — добавила вице-мэр. — Развитие комплексных сервисов сейчас является одним из ключевых направлений нашей работы при применении технологий искусственного интеллекта».

Четыре новых направления включают в себя поиск признаков пневмоторакса и изменения подмышечных лимфоузлов на КТ грудной клетки, перелома тел позвонков на рентгенограмме опорно-двигательного аппарата, а также изучение патологий головного мозга на МРТ головы. Первые два направления уже включили в комплексные сервисы, помогающие выявлять одновременно до 14 патологий. Всего таких сервисов в распоряжении столичных медиков насчитывается 11 штук.

Программа внедрения нейросетей в лучевую диагностику работает в Москве с 2020 года и постоянно пополняется новыми инструментами. Столичные власти подчеркивают, что речь не идет о замене специалистов — ИИ-сервисы являются лишь помощниками, позволяют более быстро и точно находить патологии, чтобы у врачей было больше времени и внимания на работу с пациентами.

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Теги
нейросети рентгенолог МРТ инновации в медицине Анастасия Ракова Москва
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