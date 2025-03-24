Путин поддержал Кондратьева в выдвижении на третий срок
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. Сообщение о встрече опубликовано на сайте Кремля.
«У вас в сентябре выборы. <...> В целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи», — сказал президент.
Кондратьев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. По его словам, с 2015 года ВРП Краснодарского края вырос в три раза, с 1,8 до 5,5 трлн руб. За последние десять лет также увеличился в 2,5 раза объем промышленной продукции. Кондратьев отметил, что Краснодарский край на третьем месте в России по развитию промышленности.
По словам губернатора, в 2025 году в регионе планируется завершить строительство 12 школ и 21 детского сада, а в 2026-м будет сдан реабилитационный центр для участников специальной военной операции.
Вениамин Кондратьев занял должность губернатора Краснодарского края 22 апреля 2015 года, на предстоящих выборах он баллотируется на третий срок. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2025 года.
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