В центре Москвы ликвидировали пожар в элитном ЖК
Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, загорелось здание гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» ранее уточнил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».
В МЧС отметили, что в тушении пожара принимали участие более 70 специалистов и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, добавили там.
В районе пожара также перекрыли движение по нескольким улицам.
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