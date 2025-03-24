В центре Москвы ликвидировали пожар в элитном ЖК

Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Прокуратура Москвы Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК Фото: Рита Овсянникова / РБК

Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, загорелось здание гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» ранее уточнил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».

В МЧС отметили, что в тушении пожара принимали участие более 70 специалистов и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, добавили там.

В районе пожара также перекрыли движение по нескольким улицам.

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