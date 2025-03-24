Мост «Багратион» закрыли на полуторагодичный ремонт

Пешеходный мост «Багратион» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Торгово-пешеходный мост «Багратион» рядом с «Москва-Сити» закрывается на капитальный ремонт с 24 марта по конец июля 2026 года. Об этом сообщил телеканал «Москва 24». Это первый капремонт за почти 30 лет существования сооружения.

Рядом с объектом планируется возвести новый небоскреб — по данным издания «Московская перспектива», это будет бизнес-центр Wildberries. Согласно проекту, мост будет встроен в его первые этажи. А пока москвичам и гостям города, которые часто пользовались им, придется искать альтернативные маршруты через Москву-реку. Так, пересечь ее рядом с «Москва-Сити» и Кутузовским проспектом можно на Филевской линии метро, МЦК, МЦД-4 или на речном электротрамвае.

«Багратион» был возведен в 1997 году, его открытие было приурочено к 850-летию Москвы. Мост стал первым сооружением комплекса «Москва-Сити». Он соединяет Краснопресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко, а со стороны последней переходит в офисный центр «Башня-2000». Сейчас мостом владеет группа компаний «Галс Девелопмент».

Мост состоит из двух уровней: нижний — это застекленная крытая галерея с траволаторами, а верхний остеклен частично: там находятся торговые ряды и открытая смотровая площадка. При комплексе есть подземная парковка, а его закрытая часть оснащена отоплением и кондиционерами, лифтами и эскалаторами. Почти треть площади «Багратиона» (4 тыс. из 13,6 тыс. кв. м) приходится на торговые павильоны и кафе.